إطلاق فعاليات جديدة لمبادرة "حياة كريمة" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير أنابيب بوتاجاز بالسعر الرسمي في قرى جنوب بورسعيد.

أشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم توفير سيارتين محملتين بـ200 أسطوانة غاز بوتاجاز منزلي سعة 12.5 كيلو، وذلك لتوزيع الأسطوانات على المواطنين بقرى الجنوب في "الكاب وأم خلف جنوب"، والتي تباع بالسعر الرسمي مقابل 65 جنيه للأسطوانة.

وأكد وكيل الوزارة على أن جهود مديرية التموين ببورسعيد ستتوالى في إطلاق العديد من الفعاليات في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس، عبد الفتاح السيسي.