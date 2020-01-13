بالصور.. البابا تواضروس يترأس قداس تدشين مطرانية سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد قداس تدشين مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سوهاج.

شهد القداس الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة والعديد من القساوسة والآباء والكهنة والآلاف من الأقباط.

Advertisements

جدير بالذكر أن زيارة البابا تواضروس الرعوية لمحافظة سوهاج بدأت، السبت الماضي، بافتتاح مدرسة سان جورج وتستمر حتى يوم 16 من شهر يناير الجاري، وتشمل الزيارة جميع إيبارشيات سوهاج طهطا وطما والبلينا وأخميم.

ومن المقرر أن يشهد البابا تواضروس مساء اليوم الاثنين، عظة من مطرانية أخميم، وغدًا الثلاثاء يشارك في قداس وتدشين بمدينة طما، وفي المساء لقاء مع الرهبان من دير العذراء مريم بإخميم.

ويوم الأربعاء المقبل يشارك قداسة البابا في قداس وتدشين بمدينة طهطا، وفي المساء يحضر لقاء مع رهبان ديري الأنبا شنودة الغربي، والأنبا بيشاي.