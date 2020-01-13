بعد مرور نصف ساعة.. تداول امتحان اللغة الانجليزية لثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: تداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لامتحان مادة اللغة الانجليزية لطلاب الصف الثاني الثانوي، بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان. ويؤدي 587 ألف و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي، غدًا الإثنين، امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الفترة الصباحية، في الساعة التاسعة صباحا. تجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيا، بجميع المدارس عدا المدارس الخاصة غير المجهزة بشبكات الإنترنت.

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