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الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية

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 أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد 12 جانفي 2020، بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة مسيرة تركية، تحمل قذائف "هاون"، معتبرًا تحليق المسيرة التركية خرقًا لوقف إطلاق النار الذي أعلن طرفي النزاع في ليبيا الليلة الماضية الالتزام به.

 

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، اليوم الأحد، "تم إسقاط طائرة مسيرة تركية للعدو تحمل قذائف الهاون وهذا يعد اختراقًا للهدنة. وتم إسقاطها من قبل سرية الشهيد عبد الله العتيري التابعة للكتيبة 128 مشاة".

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