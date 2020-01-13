مقتل 3 معلمين واختطاف آخر في هجوم مسلح بكينيا

أعلنت الشرطة الكينية اليوم (الإثنين) مقتل 3 معلمين في هجوم مسلح لحركة الشباب الصومالية شرقي البلاد.
وأفادت الشرطة الكينية ـ في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم ـ إن مسلحين من حركة الشباب هاجموا مركز "كاموث" فيمقاطعة جاريسا، كما قاموا بإطلاق النار على مركز للشرطة وحاولوا تدمير برج للاتصالات في المقاطعة الواقعة شرق البلاد، مضيفا أن المسلحين قاموا أيضا بقتل 3 معلمين واختطاف اخر.
وكانت حركة الشباب قد تعهدت بالانتقام من كينيا التي تشارك ضمن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ عام 2011، لمحاربة المسلحين في البلاد.
وهاجمت الحركة الموالية لتنظيم القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر، قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الكينية والأمريكية، مما أسفر عن مقتل 3 أمريكيين وتدمير عدد من الطائرات والمعدات الأخرى
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