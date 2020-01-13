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ارتفاع ضحايا الفيضانات في أفغانستان وباكستان إلى 43 قتيلًا

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 ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت أجزاءً من أفغانستان وباكستان إلى 43 قتيلًا على الأقل.

 ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن 25 شخصًا لقوا مصرعهم في باكستان، فيما وقعت معظم الأضرار

في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، حيث تسبب تساقط الثلوج بغزارة في إغلاق العديد من الطرق السريعة.
 في أفغانستان، لقى ما لا يقل عن 18 شخصًا مصرعهم، بينهم نساء وأطفال، بسبب الطقس القاسي، فيما قال حسيب الله شيخاني المسئول الصحفي بوزارة الدولة لإدارة الكوارث، إن معظم الطرق السريعة في أفغانستان قد أغلقت بسبب تساقط الثلوج بغزارة والمخاوف من وقوع انهيارات ثلجية.
من جانبها، تنبأت هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية بهطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.
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