مسئول سعودي: سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى سعر مستدام للنفط

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، اليوم الإثنين، إن المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، وستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط

في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

أضاف بن عبد العزيز ـ في تصريح نقلته قناة "العربية" ـ "ليس هناك مورد أكثر اعتمادية