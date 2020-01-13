قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، اليوم الإثنين، إن المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، وستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفطفي وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.
أضاف بن عبد العزيز ـ في تصريح نقلته قناة "العربية" ـ "ليس هناك مورد أكثر اعتماديةومسؤولية من السعودية، في ظل استمرار التوترات المحتدمة في منطقتنا، وستواصل بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط والوصول لسعر مستدام للنفط".
وأكد وزير الطاقة السعودي أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية ولها دور كبير في الأمن العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول سعودي: سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى سعر مستدام للنفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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