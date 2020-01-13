حكومة كردستان العراق: حسن نصرالله صاحب صوت مرتجف ومحروم من الشمس

ردت حكومة إقليم كردستان العراق، الإثنين، على أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله ووصفته بـ"الصبياني وصاحب الصوت المرتجف والمحروم من الشمس".

يأتي رد حكومة الإقليم بعدما طالب نصر الله، رئيس الإقليم السابق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني بتقديم "شكر لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والاعتراف بدعمه الإقليم في الحرب ضد داعش"، وقال نصر الله أيضًا "أبلغني سليماني أن يدي بارزاني كانتا ترتجفان عندما زاره

في اليوم الثاني لدخول التنظيم (داعش) إلى العراق".ورد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، على نصر الله في بيان صحفي: "لم نستغرب أبدًا من صوتك المرتجف وأسلوبك الصبياني، وأنت تهاجم إقليم كردستان وزعيم أمة. فأنت المحروم لسنين طوال من أشعة الشمس، والمختبئ مرعوبًا في السراديب والأنفاق تحت الأرض، تتهجم وتهين شعبًا مناضلًا، بدلًا من ذلك كان الأجدر بك أن تدافع عن هذا الشعب الذي يعاني الظلم والاستبداد منذ عقود".

وأضاف البيان، أن "قوات البيشمركة، لا غير، هي التي انبرت في الذود عن أربيل وكردستان، ورغم ذلك فقد قدرنا وعبرنا عن امتناننا لمساعدة الآخرين لنا..".

وتابع قائلًا لنصر الله: "أنت الذي لا تجرؤ أن تخرج رأسك من جحرك خوفًا من أعدائك، لماذا تحاول النيل من أمة لا رابط يربطك فيها، كما أن الرئيس بارزاني هو رمز الصمود لشعب كردستان، وأن جبانًا ورعديدًا مثلك أصغر بكثير من التطاول على هذا الشعب وزعيمه"، وفق تعبيره.