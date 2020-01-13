ترامب: لا أهتم بشأن التفاوض مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن من دون وجود أسلحة نووية، أو قتل للمتظاهرين الإيرانيين.

قال ترامب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين: "فعليًا

لا يهمني إذا تفاوضوا.. الأمر يعود إليهم تمامًا.. ولكن لا أسلحة نووية.. ولا تقتلوا المحتجين عليكم".كان مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين قد صرح في وقت سابق إلى أنه لا يوجد خيار أمام طهران سوى قبول إجراء محادثات، وأن حملة الضغط الأقصى التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة.

أضاف أن "إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة".

ودعا ترامب قادة إيران إلى عدم قتل المتظاهرين، محذرًا النظام الإيراني قائلًا: "لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحق المتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت.. العالم يراقب".