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عمرها 4 آلاف عام.. اكتشاف 70 نقشًا حجريًا في الصين

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 أعلنت سلطات مقاطعة شنشي شمال غربي الصين اكتشاف ما يزيد على 70 قطعة من المنقوشات الحجرية التي يرجع تاريخها إلى ألفي سنة قبل

الميلاد (4020 عامًا).

 ذكرت سلطات مقاطعة شنشي –في بيان اليوم- أن المنقوشات الحجرية تم العثور عليها في

موقع استكشاف أطلال "شنمو" بالمقاطعة، مشيرة إلى أن المنقوشات تمثل وجوه آلهة وأشخاص وحيوانات أسطورية وحيوانات ورموز، وتعد مهمة للغاية لدراسة وفهم هذه الفترة الزمنية وعادات السكان وثقافتهم في المنطقة.
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