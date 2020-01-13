أعلنت سلطات مقاطعة شنشي شمال غربي الصين اكتشاف ما يزيد على 70 قطعة من المنقوشات الحجرية التي يرجع تاريخها إلى ألفي سنة قبلالميلاد (4020 عامًا).
ذكرت سلطات مقاطعة شنشي –في بيان اليوم- أن المنقوشات الحجرية تم العثور عليها فيموقع استكشاف أطلال "شنمو" بالمقاطعة، مشيرة إلى أن المنقوشات تمثل وجوه آلهة وأشخاص وحيوانات أسطورية وحيوانات ورموز، وتعد مهمة للغاية لدراسة وفهم هذه الفترة الزمنية وعادات السكان وثقافتهم في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرها 4 آلاف عام.. اكتشاف 70 نقشًا حجريًا في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.