الصين تعلن تحرير 4 من مواطنيها تم اختطافهم في الجابون

أعلنت القنصلية الصينية في لاجوس بنيجريا أن المواطنين الصينيين الأربعة، الذين تم اختطافهم نهاية الشهر الماضي قبالة سواحل (ليبرفيل) عاصمة الجابون، تم تحريرهم وإنقاذهم ونقلهمإلى نيجيريا.
وذكرت القنصلية –في بيان اليوم نقلته وسائل إعلام صينية- أن المواطنين الصينيين الأربعة في حالة صحية جيدة،وأن عملية إنقاذهم تمت يوم الخميس الماضي، فيما غادروا نيجيريا أمس في طريقهم إلى الصين.
كانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت في 23 ديسمبر الماضي تعرض 4 بحارة صينيين للاختطاف على أيدي مسلحين مجهولين في الجابون.
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