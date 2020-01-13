الخارجية الروسية: حفتر والسراج سيجريان مباحثات اليوم في موسكو

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، سيعقدان محادثات اليوم في موسكو بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا.
قال المصدر - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" - "إن قائد الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، سيجريان اليوم مفاوضات في موسكو" ، مضيفًا أن اللقاء سيعقدبمشاركة ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية.
كان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو.
وقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل السبت، بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات "حكومة الوفاق الليبية، بناءً على مبادرة من روسيا وتركيا.
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