كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات لا تعرفها عن سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تولى السلطان العماني الجديد مسؤولية دولة عرفت حاكمًا واحدًا فقط خلال نصف القرن الماضي. وعلى الرغم من أن البلاد التي يقودها هيثم بن طارق الآن ليست مثل التراجع الفقير الذي استولى عليه ابن عمه قابوس في عام 1970، فهو أيضًا يستحوذ على زمام الأمور في أوقات معقدة.

وتوفى قابوس يوم الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا، وأشرف على تحول عمان من مجموعة من القرى النائمة إلى دولة متقدمة مدعومة بإيرادات النفط. وكره السياسة الخارجية، كما عزز سمعة بلاده باعتبارها واحة من الهدوء في منطقة مضطربة.

ولكن عُمان، التي تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من خطوط شحن النفط الرئيسية في الطرف الشرقي من شبه الجزيرة العربية، تكافح منذ سنوات من أجل إخراج نفسها من الركود الاقتصادي، وأصبح قمع المعارضة الهادئ أمرًا شائعًا.

وفي ظل هيثم، خليفة قابوس المختار بعناية، قد تحتاج الدولة الصغيرة المشهورة بطرقها المستقلة إلى إعادة النظر في التحالفات.

• ماذا نعرف عن هيثم بن طارق؟

شغل الزعيم الجديد مناصب حكومية على مدار العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك وزير الثقافة والتراث، والسكرتير العام للشؤون الخارجية ورئيس الجمعية الأنجلو عمانية. كما ترأس لجنة رؤية عمان 2040، استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وعلى عكس بعض إخوانه وسلفه، لم يكن لديه خلفية عسكرية، وتم تكليفه بمهام سياسية، واقتصادية، وثقافية، وسياسة خارجية قبل أن يتولى العرش. ويعتقد أيضا أن لديه علاقات قوية مع بريطانيا الحليفة التقليدية ودول الخليج المجاورة.

• ما هي بعض التحديات التي يواجهها السلطان هيثم؟

قد يكون انتشال عمان من الركود الاقتصادي أكبر تحدٍ له. وقال زياد داود كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط بلومبرج "يواجه الزعيم الجديد ثلاثة تحديات اقتصادية، وهما السيطرة على زيادة الدين العام، والحفاظ على ربط العملة وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط"، "تتطلب المسألتان الأوليان إجراءً عاجلًا؛ وبصفته رئيس لجنة رؤية عُمان 2040، فسوف يفهم صعوبات تحقيق التنويع".

وتعرضت الموارد المالية لأكبر منتج للنفط الخام العربي خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لكسر في أسعار النفط.

وتخطط عمان لاقتراض ملياري ريال ( 5.2 مليار دولار ) لسد معظم عجز الموازنة لعام 2020، والذي من المتوقع أن يصل إلى 2.5 مليار ريال هذا العام. حسبما ذكر بلومبريج.

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وتم تصنيف ديون البلاد على أنها غير مرغوب فيها من قبل جميع الشركات الثلاث الكبرى للتصنيف، واثنتان منها لديها توقعات سلبية.

ومن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5٪ في عام 2019، و2.8٪ في عام 2020، وفقا لمسح أجرته بلومبرج من الاقتصاديين.

وقال مارك فاليري، الخبير العماني بجامعة إكستر، إن الوضع الاقتصادي كان السبب الأساسي للاحتجاجات في عام 2011.

وأضاف، قد ازداد سوءًا منذ انخفاض أسعار النفط في عام 2014، ولقد كانت عملية تنويع مصادر إيرادات الدولة بطيئة للغاية.

وقال فاليري إن هذا الوضع قد يحدد علاقات هيثم بجيرانه الأكثر ثراء.

• هل ستتغير سياسة عمان الخارجية؟

من خلال مسح هيثم على خليفته، ربما يكون قابوس قد رآه على أنه يواصل طريقه. لكن احتياجات عمان كانت تتغير، وكذلك الحال بالنسبة للتحالفات القديمة. وتتمتع السلطنة تاريخيًا بعلاقة وثيقة مع المملكة المتحدة، لكن الاحتياجات الاقتصادية التي تغذيها البريكسيت في لندن شهدت تحول الأولويات إلى جيران عمان الأكثر ثراءً.

وأبقت سياسة قابوس الخارجية غير التقليدية بشدة بعض جيران عمان الأكثر ثراءً في الخليج، ولكن إذا شرع هيثم في محاولة لإنعاش الاقتصاد، فقد يفكر في تعزيز بعض هذه الروابط.

وتدخلت دول الخليج الأكثر ثراءً لدعم الدول العربية المتعثرة اقتصاديًا في الماضي، لكن عُمان لم تكن راغبة في دفع التكلفة السياسية لفقدان الاستقلال.