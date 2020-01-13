كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا.. "كارثة بيئية" تهدد العديد من الأنواع بسبب حرائق الغابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التزمت الحكومة الأسترالية بمبلغ 50 مليون دولار أسترالي (34.58 مليون دولار) لبرنامج طارئ لاستعادة الحياة البرية، ووصفت أزمة حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد بأنها "كارثة بيئية" تهدد العديد من الأنواع، بما في ذلك الكوال - وهو نوع من الدببة - والوَلَّب الصخري - وهو نوع حيوان ثدييأصغر من الكنغر.

وقال أمين الخزانة فريدينبرج للصحفيين، اليوم الاثنين، أثناء زيارته لمستشفى بورت ماكواري كوالا، حيث تم علاج 45 كوالا من الحروق: "لقد كانت هذه كارثة بيئية، كارثة لا تزال تتكشف"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول: "نحن نعلم أن النباتات والحيوانات الأصلية لدينا قد تعرضت لأضرار بالغة."

قضت حرائق الغابات الضخمة على أكثر من 11.2 مليون هكتار (27.7 مليون فدان)، أي ما يقرب من نصف مساحة المملكة المتحدة، مما أدى إلى تدمير أو إتلاف مواطن العديد من الحيوانات الأصلية.

تشير بعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى مليار حيوان، بما في ذلك الماشية والحيوانات الأليفة المنزلية، إما ماتوا في الحريق أو يتعرضون للخطر في أعقاب ذلك بسبب نقص الغذاء والمأوى.

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صور من الكنغر المحترق، والكوالا والممتلكات، جنبا إلى جنب مع لقطات من الناس يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الحيوانات الأصلية قد أصبحت منتشرة كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم. استجاب الرابط في جميع أنحاء العالم لدعوة لإنشاء الآلاف من الحقائب والبطانيات للحياة البرية المصابة.

نصح القسم الأسترالي للصندوق العالمي للطبيعة الحكومة بـ 13 حيوانًا تم تدمير مواطنها الطبيعية أو تضررها بشدة. وهي تشمل ثلاثة أنواع مهددة بالانقراض: ضفدع الكوروبوري الجنوبي، وطيور عسل ريجنت، والببغاء الأرضي الغربي.

وقال الصندوق العالمي للطبيعة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "لقد عانت الحرائق الكارثية من نسب هائلة من المناطق ذات الأهمية العالمية مثل مناطق غوندوانا المطيرة في جبال بلو ماونتينز والتراث العالمي إلى جانب جبال الألب الأسترالية ونطاقات ستيرلنج في غرب أستراليا.

وقد خرج الآلاف من الاستراليين إلى الشوارع، يوم الجمعة الماضي؛ احتجاجًا على تقاعس الحكومة عن التغير المناخي؛ حيث تدمر حرائق الغابات مساحات شاسعة من البلاد، وتُحرق الحياة البرية وتلوث الهواء.

وأضافت أزمة حرائق الغابات ضغوطًا على حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون المحافظة؛ لبذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ، بعد أن أضعفت استراليا التزامها باتفاق باريس بشأن المناخ العام الماضي.

وجاءت مظاهرات اليوم الجمعة، في الوقت الذي حثت فيه السلطات ما يقرب من ربع مليون شخص على الفرار من ديارهم، وأعدت احتياطية عسكرية حيث أشعلت درجات الحرارة المرتفعة، والرياح العاتية، وحرائق الغابات عبر الساحل الشرقي.