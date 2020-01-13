كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراءات محاكمة ترامب.. التوصل لأدلة تكفي لعزله من السلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب توصلت إلى "أدلة تكفي لعزله"، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "أردنا أن يدرك الشعب ضرورة (مثول) الشهود.. باتت الكرة الآن في ملعبهم، فإما يقومون بذلك (استدعاء الشهود) وإما يدفعون ثمن عدم القيام به".

وأضافت أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الإتّهامين الموجّهين لترامب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب إطلاق إجراءات عزل ترامب، كما أبدى المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، استعداده للإدلاء بشهادته إذا ما تم استدعاؤه.

وقد أفادت القناة، بأن بيلوسي، ستلتقي غدا الثلاثاء نواب الحزب الديمقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة تهمتي عزل ترامب على مجلس الشيوخ.

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ويُتوقع أن تجرى المحاكمة سريعا في مجلس الشيوخ حيث للجمهوريين غالبية لتبرئة ترامب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

من جهته قال ترامب في تغريدة نشرها على "تويتر"، "ينبغي إغلاق القضية بدون محاكمة".

ومنذ قرار مجلس النواب إطلاق الإجراءات لعزل ترامب في 18 ديسمبر الماضي، لم تقم بيلوسي بتسليم مادّتي الاتهام لترامب المتمثلتين بممارسة ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق جو بايدن المرشّح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الانتخابات الرئاسية، كما وبعرقلة التحقيق في الكونغرس.