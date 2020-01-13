كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة عبرية: الأمطار "تغرق" مقاتلات إسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تقريرًا كشف عن أضرار بالغة بسلاح الجو الإسرائيلي جراء موجة طقس سيئ ضربت المنطقة.

وقالت الصحيفة العبرية، في تقريرها، إن مياه الأمطار اجتاحت قاعدة جوية قريبة من مجرى مائي.

وذكرت الصحيفة، أن منسوب المياه ارتفع داخل القاعدة إلى متر ونصف المتر، فيما أظهرت صور منتشرة على الإنترنت الطائرات وهي مغمورة بالمياه، في قاعدة "هاتزور" وسط إسرائيل.

وأضافت أن الجيش "يقيّم الأضرار" المتوقع أن تصل كلفتها إلى الملايين من الشيكل، بعد تضرر "عدد كبير" من الطائرات، من دون الإفصاح به.

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وقد أفادت صحيفة "جيروسالم بوست" العبرية، بإن الواقعة تخضع للتحقيق من جانب السلطات الإسرائيلية، لمعرفة ما إذا كان يمكن منع تضرر الطائرات، أو أن موجة الأمطار كان من الممكن الاستعداد لها.

وأثارت صور الطائرات الغارقة على "تويتر" موجة من التعليقات الساخرة، حيث قال أحد المتابعين: "لا أعتقد أن وضع الطائرة في كيس أرز سينفع"، في إشارة إلى سلوك متبع عند تسلل المياه لأجهزة إلكترونية، وفقًا لموقع قناة سكاي نيوز عربية.

بينما قال آخر: "استخدموا مجفف الشعر".