يوفنتوس يتصدر مجددا الدوري الإيطالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدر نادي يوفنتوس مجددا الدوري الإيطالي لكرة القدم إثر فوزه على مضيفه فريق روما 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة، الليلة الماضية.

وسجل هدف يوفنتوس الأول، ميريح ديميرال، في الدقيقة الثالثة وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، وسجل دييغو بيروتي هدف تقليص الفارق لروما في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة ليتسعد صدارة الترتيب، التي فقدها بعد تعادل إنتر ميلان مع أتالانتا 1-1، في المقابل توقف رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.

وهذا الفوز هو الخامس عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لروما بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في خمس مباريات.