التحقيق في احتراق حافلتين بالطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التهمت ألسنة النار حافلتين في مدينة الطيبة، فجر اليوم الإثنين.
وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أنه "اندلع حريق، فجر اليوم، في حافلتين مركونتين في منطقتين مختلفتين. وعملت الطواقم على إخماد الحريق ومنع انتشاره".
وأكد أنه "يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق، ولم يبلغ عن إصابات".
يذكر أن النار التهمت الحافلتين بالكامل، وتسببت بأضرار جسيمة وخسائر فادحة.
هذا، وترجح التحقيقات الأولية للشرطة أن أسباب الحريق تعود إلى عمل جنائي.
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