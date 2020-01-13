ملياردير ياباني يبحث عن "امرأة مميزة" للسفر معه إلى القمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يبحث الملياردير الياباني يوساكو ميزاوا، عن "امرأة مميزة" للانضمام إليه في المهمة التي يعتزم الملياردير الأميركي صاحب شركة "تسلا، إيلون ماسك، إطلاقها لتدور حول القمر.

ودعا مؤسس شركة "زوزو"، أكبر متجر لبيع الأزياء بالتجزئة على الإنترنت في اليابان، النساء الراغبات بمرافقته على متن صاروخ ماسك، "بيغ فالكون روكيت"، المتجه إلى القمر، عام 2023، لتقديم طلب عبر الإنترنت من أجل "تنظيم مباريات".

وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إن ميزاوا، والذي يبلغ من العمر 44 عامًا، أشار إلى أنه "يبحث عن الحب مجددا" بعد انفصاله عن حبيبته، وكتب على موقعه على الإنترنت "أنا متأكد من أنني تمكنت من الحصول على حصتي من المال والوضع الاجتماعي والشهرة على طول الطريق. لكنني الآن أعيد تفعيل حياتي. أبلغ الآن 44 عاما من العمر. ومع بدء مشاعر الوحدة والفراغ بالتسلل إلي ببطء، هناك شيء واحد أفكر فيه: الاستمرار في حب امرأة واحدة. أريد أن أعثر على 'شريكة الحياة'. وبرفقة شريكتي المستقبلية هذه، أريد أن أصرخ من أجل حبنا وسلام العالم من الفضاء الخارجي".

ويجب على النساء اللواتي يأملن في الانضمام إلى ميزاوا في المهمة التي ستطلقها شركة "سبيس إكس" لأبحاث ومعدات الفضاء، المملوكة من إيلون ماسك، أن يتجاوزن العشرين من العمر، وأن يتمتعن بشخصية "مشرقة وإيجابية" ويثيرهن السفر إلى الفضاء، كما يقول الموقع.

وحدد الملياردير الياباني موعدا أخيرا لتقديم الطلبات، وهو 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، وسيتم الإعلان عن القرار النهائي في نهاية آذار/ مارس المقبل.