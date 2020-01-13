تتويج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُوّج نادي ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد فوزه 4 - 1 بركلات الترجيح على نادي أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للمسابقة، الليلة الماضية.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي، ليحتكما للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، على ملعب (الجوهرة) بمدينة جدة السعودية.

ولعب ريال مدريد خلال الوقت الإضافي بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 115، لكن أتلتيكو مدريد لم يستغل النقص العددي في صفوف منافسه، لينتهي أيضا بالتعادل بدون أهداف ويضطر الفريقان للعب ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الريال.

يذكر أن ريال مدريد قلّص الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، إلى لقبين فقط.