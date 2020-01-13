مصرع عابرة سبيل في حادث طرق بحيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت عابرة سبيل (63 عاما) مصرعها في حادث دهس أثناء عبورها الشارع في منطقة "شديروت ههستدروت" في مدينة حيفا، صباح اليوم الإثنين.
وأوقفت الشرطة سائق السيارة المشتبه بالدهس، وهو ستيني من منطقة "الكرايوت" للتحقيق في ملابسات الحادث.
وذكرت مصادر طبية أن مركز "نجمة داوود الحمراء" تلقة بلاغا حول الحادث الساعة 06:03 صباحا، وقدم طاقم المسعفين والمضمدين العلاج الأولي للمرأة، وأجرى لها عمليات إنعاش، لكن اضطر لإعلان وفاتها متأثرة بجروحها البالغة.
وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.
هذا، ومما يذكر أن ضحية الحادث هي الخامسة في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.
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