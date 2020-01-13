المطيري: حفتر تصدى للغزو العثماني ولا عزاء للسراج سكرتير أردوغان والإخوان

الإثنين 13 يناير 2020

قالت الكاتبة والباحثة السياسية، نورا المطيري، لا عزاء لرئيس حكومة الوفاق الليبية، "السراج" واصفة إياه بسكرتير أردوغان والإخوان.



وكتبت المطيري في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "سنقبل ونُقبل على برلين، ولكننا لن نقبل أبدا بأردوغان".

Advertisements

وأضافت "المشير حفتر، حفيد عمر المختار ، تصدى للغزو العثماني الغاشم على ليبيا العربية، وكسر شوكتهم عسكريا، ويذهب لبرلين منتصرا، من موقف القوي على الأرض، ليهزمهم سياسيا، ويحق دماء الليبيين".

واختتمت "ولا عزاء للسراج، سكرتير أردوغان والإخوان".