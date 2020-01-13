شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات السيارات الصينية تتراجع 8.2% والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين اليوم الاثنين أن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 8.2 بالمئة في العام الماضي.

وأضاف اتحاد منتجي السيارات أن مبيعات السيارات في أكبر سوق في العالم نزلت 0.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بها قبل عام.

والمبيعات متراجعة حاليا للشهر الثامن عشر على التوالي.