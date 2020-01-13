شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر والسراج يجريان محادثات في موسكو اليوم والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن زعيمي الطرفين المتحاربين في ليبيا سيعقدان محادثات في موسكو يوم الاثنين.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، التي نشرت النبأ، عن مسؤول قوله في وقت سابق يوم الاثنين إن قائد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج سيناقشان إمكانية وقف إطلاق النار.
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