شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة هونج كونج: الاحتجاجات لم تؤثر على المركز المالى للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

قالت كارى لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، اليوم الاثنين، إن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على مدى شهور فى تلك المدينة التى تحكمها الصين لم تقوضها كمركز مالى عالمي.

وقالت لام خلال منتدى مالى فى هونج كونج إنها واثقة من تجاوز المدينة كل الخلافات وتحقيق ما تصبو إليه من مجتمع موحد واقتصاد "مزدهر".

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ودافع مسؤولون من حكومة هونج كونج مرارا عن تعديل القانون حتى مع رفع سقف الجرائم التي يمكن تسليم المتهمين بها إلى جرائم تستوجب عقوبات بالسجن سبع سنوات أو أكثر.

ويقولون إن التعديلات المقترحة على القانون تشمل ضمانات مناسبة من بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.

كما لا يتضمن القانون تسليم من قد يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني أو التعذيب ومن قد يعاقبون بالإعدام.