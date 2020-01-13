شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. إجلاء الآلاف لإبطال مفعول قنبلتين من مخلفات الحرب العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الألمانية إبطال مفعول قنبلتين من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مدينة دورتموند غربي البلاد ، بعد إجلاء الآلاف من المنطقة المحيطة.

وقال مسؤولون ألمان، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين، إن: "السلطات أخلت مستشفيين وفتحت مدارس للسكان الذين تعين عليهم مغادرة منازلهم، كما أغلقت أيضا محطة قطارات المدينة وتم تغيير مسار القطارات، مضيفين "أنه قبل إبطال مفعول القنبلتين الأمريكية والبريطانية، -والتى بلغت زنة كل منهما 250 كيلوجراما- حلقت مروحيات بأعلى لضمان إجلاء الجميع".

وأوضح المسؤولون أنه في البداية ظنت السلطات أنها اكتشفت أربع قنابل، إلا أنها أوضحت لاحقا أنهما اثنتان فقط.

جدير بالذكر أنه بعد نحو 75 عاما من انتهاء الحرب العالمية لا يزال يعثر على قنابل غير منفجرة في ألمانيا ويتطلب التخلص منها أحيانا عمليات إجلاء واسعة للسكان كإجراء احترازي.