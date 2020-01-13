شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بوليفيا السابق يدعو إلى تشكيل ميليشيات مسلحة والان نبدء بالتفاصيل

دافع إيفو موراليس رئيس بوليفيا السابق الذي يعيش فى المنفى يوم الأحد، عن دعوة لتشكيل جماعات مسلحة والتى طرحها فى تسجيل صوتى تم تسريبه وبثه في الإذاعة العامة.

وأكد موراليس المتواجد في الأرجنتين حيث يعيش في المنفى أن الصوت الذي سُمع في الإذاعة البوليفية يدعو لتشكيل ميليشيات مسلحة "مثل الحال في فنزويلا" كان صوته.

وقال إن من حق الناس الدفاع عن نفسهم إذا قامت الحكومة الجديدة بمهاجمتهم. وقال إنه لم يقصد التسلح ببنادق وكان يشير إلى جماعات الدفاع عن المواطنين التي كانت موجودة دائما بشكل فضفاض.

وأضاف "لو كانت القوات المسلحة في بوليفيا تطلق النار على الناس وتقتلهم فمن حق الشعب تنظيم أمنه.