فنان شعبي في سجون حماس يهدد: الحرية أو الإضراب

هدد فنان شعبي فلسطيني معتقل في سجون حماس بقطاع غزة بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لحين الإفراج عنه.

وقال الفنان الشعبي الفلسطيني عادل المشوخي، في مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" بعد إطلاق سراحه مؤقتا لمدة يومين (السبت والأحد)، إنه "سيشرع في إضراب مفتوح عن الطعام لحين الإفراج عنه بشكل كامل".

وأصدرت محكمة عسكرية تابعة لسلطات حماس في غزة، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكمًا بالحبس على المشوخي، وسط انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر حقوقية لـ"العين الإخبارية" إن محكمة غزة العسكرية الدائمة أصدرت حكما بالحبس 6 أشهر على المشوخي (36 عاما) من سكان مدينة رفح جنوب القطاع، بعد اتهامه بمناهضة السياسة العامة.

وشملت الإدانات حبس "المشوخي" 6 أشهر أخرى بتهمة ما يُسمى "إهانة الشعور الديني"، و6 أشهر حبسا بتهمة السلوك المعيب، على أن تطبق الأحكام بالتوالي؛ أي أنه سيقضي عاما ونصف العام في الحبس.

وفي أحدث مقاطعه المصورة، كشف المشوخي عن أزمته مع سلطات حماس، قائلا: "ظهرت في فيديو قبل سفري أطالب بحقوق الفلسطينيين العاطلين عن العمل، والخريجين الذين يبحثون عن العمل، رغم أنني كنت موظفا".

وأضاف: "كنت أعلم أنني سأخسر وظيفتي وراتبي وحريتي، وتم اعتقالي بتهمة مناهضة السياسية العامة، قبل أن يتم الإفراج عني بكفالة بسبب وضعي الصحي، وسافرت لمصر والأردن وماليزيا من أجل إجراء عمليات جراحية".

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وتابع المشوخي: "طلبت مني حكومة حماس العودة لغزة مقابل العفو عني في جميع القضايا، إلا أنها أعادت اعتقالي بالتهمة ذاتها، وحكم عليّ بالسجن لمدة عام نصف العام".

وأعلن المشوخي أنه سيبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى لو وصل به الحال للموت، مشددا على أن اعتقاله جاء دون تقديم أي أسباب قانونية".

ولاقت رسالة المشوخي تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أبدى عدد من النشطاء الفلسطينيين تضامنهم معه، وطالبوا حركة حماس بالإفراج عنه بشكل فوري.

والمشوخي كان يعمل في أجهزة الأمنية بغزة التابعة لحماس، إلا أنه اتجه للغناء الشعبي المثير للجدل، ومقاطع الفيديو الكوميدية التي يقدمها والتي انتقد في العديد منها الحركة.

وقال إسماعيل المشوخي شقيق عادل لـ"العين الإخبارية": إن أخاه سافر قبل سنوات للخارج لتلقي العلاج من إصابة بالخطأ في قدمه، وعاد لاحقا إلى غزة بعد وعود بإعادة راتبه وعدم التعرض له من أحد على كلامه خلال مرحلة علاجه في الخارج، وهي الفترة التي وجه فيها انتقادات حادة لحماس.

ومضى قائلا: "هنا قالوا له بعد عودته إن الراتب لا يرجع إلا بقرار محكمة وذهب للمحكمة الخميس الماضي على هذا الأساس فإذا بالمحكمة تصدر الحكم بحبسه، وهو الآن في سجن أنصار العسكري وفق ما أبلغنا".





وسبق أن تعرض المشوخي للاعتقال يوم 11 يناير/كانون الثاني 2017، من سلطات حماس في أعقاب نشره فيديو على فيسبوك، يوجه خلاله انتقادات لحركة حماس، على خلفية أزمة الكهرباء الخانقة حينها.

ووفق مصادر حقوقية؛ فإن هذا الاعتقال هو الرابع للمشوخي؛ إذ سبق أن اعتُقل مرتين أيضا عام 2016، واحدة لدى جهاز الأمن الداخلي، حيث خضع للتحقيق والتعذيب، والأخرى لدى الشرطة العسكرية، وكلتاهما كانتا على خلفية نشره فيديوهات تنتقد حركة حماس.