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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفتر والسراج يلتقيان بموسكو لبحث شروط اتفاق وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
طرابلس - الخليج 365
من المقرر أن يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس حكومة الوفاق في موسكو لبحث وقف إطلاق النار.
وكشف مسؤول روسي كبير أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج سيلتقيان في العاصمة الروسية، الإثنين، لبحث شروط اتّفاق وقف إطلاق النّار.
ونقلت وكالات أنباء عن رئيس فريق الاتّصال الروسي بشأن ليبيا، ليف دينجوف، قوله: "وفقا للمعلومات المتوافرة لديّ، فإنّ فايز لسراج يصل في أقرب وقت إلى موسكو لإجراء محادثات ستُركّز على التسوية المستقبليّة في ليبيا، بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة".
من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري إنّه من المنتظر وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج، الإثنين، إلى موسكو، لتوقيع اتّفاق لوقف إطلاق النار.
وأشار المشري إلى أن توقيع هذا الاتفاق سيمهد الطريق لإحياء العملية السياسية، مضيفا أنّه سيرافق السرّاج خلال زيارة موسكو، بينما يُرافق رئيس البرلمان الليبيّ عقيلة صالح المشير حفتر.
من جانبه دعا فايز السرّاج - في كلمة متلفزة الأحد - الليبيين إلى "طيّ صفحة الماضي"، داعيا كل الليبيين إلى طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار
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