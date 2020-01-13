صحيفة: الدعم الإنساني والتنموي عنواناً لمواقف الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إنه خلال المناقشات التي شهدها مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، جددت الإمارات موقفها الثابت بدعم كل الجهود الهادفة للتوصل إلى حلول سياسية تضع حداً للكثير من أزمات المنطقة وتجنبها المزيد من التوتر والتصعيد الذي تعاني منه، والدولة منذ تأسيسها دائمة التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي من قبل الجميع ومراعاة الحكمة والتعقل والعمل على انتهاج الوسائل التي تكون كفيلة بتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات التي تعيشها, وذات الحال من ناحية الدعوة التي لا تتوقف بضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات كافة والعمل ليعم السلام والاستقرار، في الوقت الذي تؤكد فيه أهمية دعم القيم بوصفها إحدى أهم جسور التلاقي بين الشعوب.. فضلاً عن الاستعداد الدائم للقيام بوساطات تكون نتيجتها الخير ومنع التصعيد.

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وأكدت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" أن موقف الإمارات الدائم على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وشريعة الأمم المتحدة، يبدو جلياً من خلال تأكيدها أنه في غياب تطبيق بنود الميثاق الأممي فإن العالم سيعاني المزيد من الأزمات، إذ لا يكفي الالتزام عبر التوقيع فقط، بل لا بد من خطوات عملية تكون كفيلة بجعل التقيد بـ"الميثاق" في الواقع هو الحالة السائدة، وأكدت الدولة عبر بيانها في مناقشات مجلس الأمن التي تعقد حول موضوع " الالتزام بميثاق الأمم المتحدة من أجل صون السلام والأمن الدوليين"، أن تجنب المزيد من كل ما تعانيه المنطقة مرده عدم الالتزام بما يوجبه الميثاق، وهو الذي تم توقيعه قبل قرابة 75 عاماً وكان الهدف الرئيسي منه تجنيب العالم والأجيال المزيد من الحروب والويلات والنكبات، لكن منطقة الشرق الأوسط بالتحديد سواء جراء التدخلات المخالفة لما توجبه شريعة الأمم المتحدة، أو بفعل الأطماع وغياب التطبيق الفعلي للقرارات والقوانين الدولية لم يكن إلا سبباً لاستمرار ما تعانيه في عدد من دولها.

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أن مواقف الإمارات النبيلة بتوجيهات قيادتها الحكيمة، كانت دائماً تنطلق من دوافع إنسانية بالعمل على إنهاء الأزمات وتقديم الدعم الإغاثي اللازم للتخفيف من حدتها وآثارها السلبية على حياة الملايين الذين يدفعون ذنب كوارث لا يد لهم فيها بل يكونون ضحايا لتلك الحروب والصراعات، فكان الدعم الإنساني والتنموي عنواناً لمواقف الدولة في سبيل تخفيف حدة المعاناة والدفع باتجاه استعادة دورة الحياة الطبيعية بشكل دائم وخلال ذلك كان لمواقف الدولة تلك التي تحظى باحترام العالم أفضل الأثر في تحقيق الأهداف النبيلة المرجوة