وهاب: إستهتار شقير بمطالب الثوار وبالقانون وبالرأي العام يجب أن يدفع ثمنه هذا الرجل سجناً

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "إستهتار ​محمد شقير​ بمطالب الثوار وبالقانون وبالرأي العام يجب أن يدفع ثمنه هذا الرجل سجناً لأنه يفضل مصلحة الشركات على مصلحة ​الدولة​ وأكيد لغاية في نفس يعقوب".

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