عبدالله: مؤسسة كهرباء لبنان مدعوة لانصاف بلدة الناعمة

اعتبر عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​مؤسسة كهرباء لبنان​، مدعوة لأنصاف بلدة ​الناعمة​، بأن يشملها كما هو مقرر، التغذية من كهرباء المطمر الذي حمل اسمها. إذ لايجوز التمييز، بين القرى والبلدات المحيطة بالمطمر"، مشيرا الى ان "العدالة تقتضي التوزيع والشمولية وأهل الناعمة، لن يقبلوا التفريط بحقوقهم، ونحن نقف معهم".

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