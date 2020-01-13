الأمن العام: توقيف 10 أشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية مختلفة

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان انه قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 02/01/2020 لغاية 07/01/2020، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي : - تسعة اشخاص بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية . - شخص واحد بجرم تهريب الاشخاص وتسهيل انتقالهم بطرق غير شرعية . بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى ​القضاء​ المختص .

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