واشنطن بوست: ترامب طرح مسألة اغتيال سليماني في ربيع 2017

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ طرح مسألة اغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ في ربيع 2017 حين أطلق ​الحوثيون​ صاروخاً باليستياً على ​الرياض​.

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