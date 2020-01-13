عماد واكيم لـ"النشرة": تكتل الجمهورية القوية سيمنح حكومة دياب الثقة اذا كانت من الاختصاصيين المستقلين

أكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم في حديث لـ"النشرة" أن "فريق الاكثرية النيابية لا يزال ضمن المربع الاول في موضوع تشكيل الحكومة ونحن غير مقتنعين بأنهم اصبحوا على مقربة من انتاجها"، معتبرا ان "الأمور تراوح مكانها بينما نحن في مكان آخر ولدينا نقاش داخلي واسع وقد فقدنا الثقة بالسلطة الحاكمة"، مشددا على أن "حزب ​القوات اللبنانية​ صارع هذه السلطة من الداخل في مجلسي الوزراء والنواب وفتحنا جبهات داخلية في محاولة لتحقيق انجازات".

ولفت واكيم الى انه "بعد مرور حوالي 3 أشهر على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وبينما وضع الشعب اللبناني يزداد تأزما، نجد ان السلطة تتعاطى بقلة حياء تجاه اللبنانيين وهذا لا يمكن تفسيره الا بأنه اجرام بحق اللبنانيين الذين فقدوا الثقة بشكل كامل بهذه السلطة"، معتبرا انه "بحسب قناعتي الشخصية أجد ان الحل الوحيد المتبقي امام الشعب اللبناني هو بثورة نظيفة وواضحة لأن السلطة تتعاطى باستهتار ولامبالاة وما زالت تتصارع على المغانم والحصص، غير آبهة بوجع الناس وهي لم تتخذ أية تدابير لانقاذ الوضع"، موضحا ان "حزب القوات اللبنانية عبر رئيسه سمير جعجع طرح خلال اللقاء الاقتصادي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري في 2 أيلول الماضي، الى تشكيل حكومة مستقلة لأننا كنا نرى ان الأمور متجهة الى مزيد من التدهور، وكنا دائما نرفع الصوت وقد اقترعنا ضد موازنة العام 2019 ولكن للأسف لم يكن احد يسمع"، معتبرا ان "الأمور وصلت الى ما كنا نحذر منه مرارا نتيجة الفساد وسوء الادارة في الدولة".

وفي حين دعا حكومة تصريف الأعمال الى تسيير أمور الناس، شدّد واكيم على ان "المشكلة الاساس تكمن في أن الاكثرية النيابية أتت برئيس مكلف لتشكيل الحكومة، وهي لا تسمح له بالعمل بحسب ما نسمع في الإعلام، رغم أن باستطاعتها اسقاط الحكومة في مجلس النواب ساعة تشاء، معتبرا ان "التفسير الوحيد للخوف من الحكومة المستقلّة هو التمسّك بالسلطة".

وحول الكتاب الذي أرسله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى وزير المال طالبًا فيه صلاحيات استثنائيّة لاتخاذ تدابير اضافية في موضوع المصارف، رأى واكيم ان "المسؤولين في لبنان يتقاذفون كرة النار ويرمون المسؤوليات على بعضهم البعض"، معتبرا ان "الامور لا يجوز ان تستمر على هذا المنوال، والحل يبدأ بتشكيل حكومة مستقلة من الاختصاصيين في أسرع وقت ممكن، كي تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين الاقليمي والدولي"، مشددا على ان "لبنان بجاجة الى مساعدة خارجيّة للنهوض من الازمة التي يعاني منها، وفي ظل هكذا سلطة لا يمكن لأحد ان يساعدنا"، كاشفا أن "جعجع أبلغ رئيس الحكومة المكلف حسان دياب عندما إتصل به بأن تكتل الجمهورية القوية مستعد لمنح حكومته الثقة ومساعدته في حال شكل حكومة من الاختصاصيين المستقلين الحقيقيين".

وتعليقا على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في أسبوع قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، سأل واكيم : "هل نصرالله منتدب من قبل ايران ويتحدث بإسمها ام أنه زعيم لفريق لبناني"؟، معتبرا ان "اللبنانيين لديهم ما يكفيهم من المشاكل وهم كبقية الشعوب غير مستعدين للانجرار الى معارك من أجل إيران"، آملا ألا تنعكس التطورات الاقليمية على لبنان لأن وضعنا الداخلي لا يحتمل أية خضات اضافية.