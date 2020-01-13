اعتبر المتحدث باسم ​حكومة​ إقليم ​كردستان​، جوتيار عادل ان كلام الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ هو "أسلوب صبياني تجاه شعب بطل". وأكد عادل أن "قوات البيشمركة هي التي دافعت عن ​أربيل​ وعن كردستان وليس غيرهم"، وتوجه الى نصرالله بالقول: "أثار استغرابنا هجومكم بصوت هزيل وأسلوب صبياني على ​إقليم كردستان​ وعلى زعيم أمة، إنك يا من لم تر نور الشمس منذ سنين لاختبائك في الأقبية، تهين وتهزأ بشعب بطل، كان عليك بدلا عن هذا التهجم غير المبرر أن تدافع عن شعب مضطهد يعاني الظلم منذ سنين".

وكان نصرالله قد أكد في كلمته بالأمس أن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، انتابه الخوف وكان يرتجف عند هجوم داعش، وانه اتصل بقائد فيلق القدس حينها قاسم سليماني الذي وصل مع مجموعة من القادة بينهم قادة من حزب الله وهذا ما أبعد الخطر عن أرض الإقليم.

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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم حكومة كردستان ردا على نصرالله: البيشمركة دافعت عن أربيل وكردستان وليس غيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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