دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس وزراء كندا يحضر مراسم تأبين ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية

من رود نيكل

إدمونتون (ألبرتا) (رويترز) - يشارك رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يوم الأحد في مراسم قد تكون الأكبر في بلاده لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران، في حادث راح ضحيته 57 كنديا أغلبهم من أصول إيرانية.

وأكد مكتب ترودو يوم السبت أن رئيس الوزراء سيلقي كلمة أثناء المراسم المقرر إقامتها في ملعب لكرة السلة يسع نحو 1700 شخص بمدينة إدمونتون في غرب كندا. وكان 13 من ضحايا الحادث يعيشون في المدينة.

وسيحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين.

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وأقرت إيران يوم السبت بأن جيشها أسقط الطائرة يوم الأربعاء خطأ مما أسفر عن مقتل 176 شخصا فيما وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الأمر بأنه "خطأ كارثي". وقع الحادث عندما اطلقت وسائل الدفاع الجوي صاروخا بطريق الخطأ في ظل حالة تأهب بعد الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية في العراق.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي بمدينة أوتاوا يوم السبت "لا يزال لدى كندا والعالم العديد من الأسئلة التي ينبغي الإجابة عليها".

وأضاف "من الضروري قطعا أن تشارك كندا في هذا التحقيق. نتوقع التعاون الكامل من السلطات الإيرانية".

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وستقام مراسم التأبين في إدمونتون بعد أيام من الحزن في كندا ووقفات بالشموع في عدة مدن.

ومن المقرر إقامة مراسم تأبين في تورونتو أيضا يوم الأحد.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)