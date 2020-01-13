كندا.. ذعر بسبب "الرسالة النووية الخاطئة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يعيش في تورونتو نحو ثلاثة ملايين شخص.

وحوالي الساعة السابعة والنصف صباحا (12:30 بتوقيت غرينتش) تلقى مستخدمو الهواتف المحمولة في أونتاريو رسالة تنبيه بهذه الواقعة المفترضة بمحطة بيكرينغ. وبعد أقل من ساعة أعلنت هيئة توليد الكهرباء في أونتاريو أن هذه الرسالة جرى إرسالها بالخطأ.

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وقالت الهيئة في تغريدة: "تحديث مهم: التنبيه بشأن محطة بيكرينغ النووية جرى إرساله بالخطأ. لا يوجد أي خطر على الناس والبيئة".

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وكانت الرسالة الأولى تضمنت أنه لا يوجد تسريب غير طبيعي للنشاط الإشعاعي من هذه المحطة، الواقعة على شواطئ بحيرة أونتاريو التي تبعد نحو 50 كيلومترا شرقي وسط تورونتو.

واستيقظ سكان أونتاريو، الأحد، على حالة تأهب غير معتادة من سلطات المقاطعة التي أرسلت تنبيها على الهواتف النقالة بشأن حادث وقع في محطة الطاقة النووية في بيكرينغ.

وانتشر الذعر بين السكان بالفعل رغم التطمينات الحكومية، حيث تداولوا فيما بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي الرسائل الاتي تلقوها، ومعلومات بشأن الوقاية من الإشعاع.

وقالت سيدة في أونتاريو:" إنه لشي جميل أن أبدأ يومي بحادث نووي"، في تهكم على الرسالة الخاطئة.

ويعيش في تورونتو نحو ثلاثة ملايين شخص.

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