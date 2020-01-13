عرابة: لجنة أولياء أمور طلاب "الغزالي" تهدد بالإضراب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعربت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الغزالي (ج) الابتدائية بمدينة عرابة البطوف عن تذمرها من سوء الأوضاع وخطورتها على سلامة الطلاب.

وقالت اللجنة في بيان أن "أوضاع الأمن والأمان وصلت إلى وضع خطير يهدد سلامة أولادنا، والوضع في المدرسة أصبح لا يطاق".

وهددت اللجنة بأنه "إذا لم تستجب البلدية وتلتزم بالعمل على إزالة ما يهدد سلامة أبنائنا فإننا سنعلن عن إضراب للمدرسة، يوم الثلاثاء القادم، لضمان الأمن والأمان لأبنائنا".

هذا، وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب بلدية عرابة، لكن لم نتلق أي رد يذكر، وسنقوم بنشره إذا ما وصلنا لاحقا.