ألمانيا: السلطات تبطل مفعول قنبلتين من الحرب العالمية الثانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجحت السلطات البريطانية، أمس الأحد، بإبطال مفعول قنبلتين من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وتفكيكهما، في مدينة دورتموند غربي البلاد.

وجاء ذلك بعد إجلاء 14 ألف شخص، من المنطقة المحيطة للمكان الذي عُثر على القنبلتين به.

وكانت القنبلتان أميركية وبريطانية، وبلغت زنة كل منهما 250 كيلوغراما. في البداية ظنت السلطات أنها اكتشفت أربع قنابل، إلا أنها أوضحت لاحقا انهما اثنتان فقط.

وأخلت السلطات مستشفيين وفتحت مدارس للسكان الذين تعين عليهم مغادرة منازلهم. كما أغلقت أيضا محطة قطارات المدينة وتم تغيير مسار القطارات. وقبل إبطال مفعول القنبلتين حلقت مروحيات بأعلى لضمان إجلاء الجميع.

بعد نحو 75 عاما من انتهاء الحرب لا يزال يعثر على قنابل غير منفجرة في ألمانيا. ويتطلب التخلص منها أحيانا عمليات إجلاء واسعة للسكان كإجراء احترازي.