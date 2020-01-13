شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تجدد استهداف حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة والان مع التفاصيل

الإثنين 13 يناير 2020 جددت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران استهداف مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة، في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في حيس بقذائف B10 وقذائف آر بي جي لفترات متواصلة. Advertisements وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا. وتأتي هذه الخروقات عقب يومين من قيام المليشيا بشن أوسع هجوم على مديرية حيس ، وتصدت لها القوات المشتركة وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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