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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعي حوثي يتجدد على مواقع المشتركة بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 13 يناير 2020
جددت مليشيات الحوثي قصفها المدفعي على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن مليشيات الحوثي شنت قصفا مدفعيا على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي استخدمت خلاله قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120.
وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها على مواقع أخرى للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 بشكل مكثف.
يذكر أن مليشيات الحوثي كانت قد شنت قصفاً مدفعي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة في المديرية نهار اليوم في إطار خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في مختلف مناطق جنوب محافظة الحديدة
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