لندن وبرلين: اعتقال السفير البريطاني لدى إيران انتهاك للقانون الدولي

الإثنين 13 يناير 2020

أدانت بريطانيا وألمانيا، الأحد، اعتقال السلطات الإيرانية للسفير البريطاني راب ماك إير لساعات قبل إطلاق سراحه بمزاعم مشاركته في مظاهرات وتحريض محتجين إيرانيين.



وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، إن جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أدانا احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران بعد أن تحدثا هاتفيا اليوم الأحد.

وقال المتحدث: "فيما يتعلق بإيران، ناقشا الخسارة المأساوية للأرواح في طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية.. وأدانا احتجاز إيران للسفير البريطاني في طهران وقالا إنه انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف: "ناقش الزعيمان أيضا مصالحنا المشتركة لضمان ألا تحصل إيران مطلقا على سلاح نووي، وأكدا التزامهما المستمر بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني".

وكان السفير البريطاني نفى، الأحد، مشاركته في أي من الاحتجاجات الإيرانية، منددا بتوقيفه.

وغرد ماك إير عبر حسابه على تويتر: "يمكنني أن أؤكد أنني لم أشارك في أي مظاهرة".

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وأضاف: "لقد ذهبت إلى حدث قُدِّم على أنه وقفة لتكريم ضحايا مأساة (طائرة الرحلة) بي إس 752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي أسقطت قرب طهران الأربعاء، مشيرا إلى أنه احتُجز لمدة نصف ساعة.

واعتقلت السلطات الإيرانية، السبت، السفير البريطاني في طهران راب مك إير، وذلك لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه بمزاعم تنظيمه احتجاجات بالعاصمة طهران.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية، إنه تم احتجاز المبعوث البريطاني بإيران عدة ساعات أمام جامعة أمير كبير بزعم تحريضه محتجين ضد الحكومة.

وفي وقت سابق السبت، مزق طلاب إيرانيون غاضبون صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.

وقامت قوات الأمن بمطاردة مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.

وردد الطلاب المحتجون هتافات حادة ضد مسؤولي النظام الإيراني أبرزها "اليوم عزاء.. اليوم عزاء"؛ تضامنا مع ضحايا طائرة الخطوط الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.

واعترفت طهران، السبت، بأن الطائرة التي تحطمت، "عن غير قصد"، ونتيجة "خطأ بشري"، وأنها دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري.