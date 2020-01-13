شكرا لقرائتكم خبر عن سباق تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة يتواصل في العراق والان نبدء بالتفاصيل

دعا النائب المستقل في البرلمان العراقي عباس العطافي الأطراف السياسية إلى السعي لتدارك وضع البلاد في هذه المرحلة وتشكيل حكومة تلبي مطالب العراقيين.

وقال العطافي في تصريحات لصحفية محلية اليوم الاثنين: إنه "على الأطراف المعنية السعي لتدارك وضع الـبلاد في هـذه المرحلة العصيبة وأن عليها أن تدرك الخطر في عدم وجود حكومة حقيقية تمثل الشعب، وقادرة على تلبية كل المطالب التي تحقق طموحاته".

وأضاف أن "الحوارات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية بشأن الاتفاق على اسم مرشح لمنصب رئيس الوزراء وعلى الكتل المعنية بهذا الملف الاتفاق بأسرع وقت ممكن وأن تطرح شخصيات مقبولة سياسياً حسب مطالبات الشارع. وأن تكون قادرة على إدارة أوضاع البلد الاقتصادية والسياسية، وتعمل على إعادة بـناء وتأهيل المؤسسات المهـمة والحيوية، وستكون مدعومة مـن مجلس النواب بكل مكوناته".

ويصر المتظاهرون على أن يكون المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء شخصية مستقلة كفؤة لم يسبق لها أن تسلمت منصبا قياديا في البلاد .