شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان ينفي تحويل الودائع بالدولار إلى الليرة والان نبدء بالتفاصيل

نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أنه قال إن بإمكان البنوك تحويل الودائع الموجودة لديها بالدولار إلى الليرة اللبنانية. وقال سلامة في بيان صدر يوم الأحد "لم أذكر بأي لحظة أن المصارف يمكن أن تحول الودائع لديها التي هي بالدولارات إلى الليرة اللبنانية".

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