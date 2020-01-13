شكرا لقرائتكم خبر عن بركان تال ينفث حممه بالفلبين وتأهب لثوران "متفجر" والان نبدء بالتفاصيل

بدأ بركان يقع بالقرب من العاصمة الفلبينية، مانيلا، اليوم الاثنين ينفث حممه البركانية، في الوقت الذي حذر فيه المعهد المتخصص في البلاد من "مزيد من النشاط البركاني".

وثار بركان تال بمقاطعة باتانجاس ، يوم الأحد عندما أطلق الرماد والبخار في سحابة بيضاء ورمادية يصل ارتفاعها إلى 15 كيلومتراً، مما أجبر حوالي 45 ألف شخص على إخلاء المناطق المعرضة للخطر.

ويتوقع المسؤولون إمكانية إجبار ما لا يقل عن 200 ألف شخص على الفرار إذا تفاقم ثوران البركان، وقالوا إنه من الممكن أن يكون هناك "ثوران متفجر خطير" خلال ساعات أو أيام.

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ورفع المعهد، في نشرة له، مستوى التأهب في بركان "تال" إلى "الرابع"، وهو ثاني أعلى مستوى، ويعني المستوى الحالي أن "هناك احتمالا لحدوث ثوران بركاني في غضون ساعات أو أيام".

وسجل المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل ما لا يقل عن 75 زلزالا بركانيا خلال الليلة الماضية وتم الشعور بـ32 من الهزات الارتدادية ذات شدة متفاوتة.

واستأنف مطار مانيلا الدولي عملياته جزئيا ظهر اليوم الاثنين، بعد أن أغلق الليلة الماضية بسبب سقوط الرماد. وتم إلغاء حوالي 200 رحلة دولية ومحلية بسبب الإغلاق المؤقت.