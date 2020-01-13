شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كندي يعتذر عن رسالة تحذيرية من حادث نووي «بالخطأ» والان نبدء بالتفاصيل

اعتذر إقليم أونتاريو الكندي يوم أمس عن توجيهه تحذيرا بطريق الخطأ من حادث في محطة نووية ضخمة لتوليد الكهرباء قرب تورونتو وأنحى باللوم في ذلك على خطأ حدث خلال تدريب.

وطالب رؤساء بلديات غاضبون بإجراء تحقيق قائلين إن الرسالة العاجلة التي وردت بشأن محطة بيكرينج العتيقة سببت ذعرا لم يكن هناك داع له. وتلقى مستخدمو الهواتف المحمولة في أونتاريو رسالة تخطرهم بالحادث المفترض بمحطة بيكرينج في نحو الساعة السابعة والنصف صباحا.

وبعد أقل من ساعة أعلنت هيئة توليد الكهرباء في أونتاريو أن هذه الرسالة كانت خطأ. وأونتاريو أكثر أقاليم كندا العشرة سكانا.

"حكومة أونتاريو تعتذر بصدق عن تسببها في إثارة قلق الناس وبدأت تحقيقا كاملا لمعرفة كيف وقع هذا الخطأ".