شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حرائق أستراليا.. 59% غير راضين عن «موريسون» والان نبدء بالتفاصيل

تلقى معدل القبول لشخص رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ضربة قوية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعامله مع أزمة حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتراجعت شعبية موريسون بمقدار 8% منذ أوائل ديسمبر الماضي ليصل إلى درجة تأييد بلغت 37 بالمئة، وفقًا لمسح أجرته صحيفة "ذا أستراليان" المحافظة، وكشف الاستطلاع أن 59% غير راضين عن أداء موريسون.

وتعد هذه الأرقام الأسوأ لموريسون منذ توليه قيادة حزبه الليبرالي المحافظ في أغسطس من عام 2018.