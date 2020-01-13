شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حرائق أستراليا.. 59% غير راضين عن «موريسون» والان نبدء بالتفاصيل
وتراجعت شعبية موريسون بمقدار 8% منذ أوائل ديسمبر الماضي ليصل إلى درجة تأييد بلغت 37 بالمئة، وفقًا لمسح أجرته صحيفة "ذا أستراليان" المحافظة، وكشف الاستطلاع أن 59% غير راضين عن أداء موريسون.
وتعد هذه الأرقام الأسوأ لموريسون منذ توليه قيادة حزبه الليبرالي المحافظ في أغسطس من عام 2018.
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