العاهل الأردني: عدم الاستقرار في منطقتنا يؤثر على أوروبا والعالم

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين، إن عدم الاستقرار في منطقتنا يؤثر على أوروبا والعالم.

جاء ذلك في تصريحات قبيل جولة خارجية تبدأ، غدا الثلاثاء، تشمل كلا من العاصمتين البلجيكية بروكسل، والفرنسية باريس، ومدينة ستراسبورج الفرنسية.

وأضاف العاهل الأردني: "الشعب العراقي عانى كثيرا، وسيدور كثير من محادثاتي في أوروبا حول كيفية تحقيق الاستقرار له".

وتابع: "كنا في حالة تأهب العام الماضي من استهداف وكلاء إيران لأهداف أردنية".

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وأعرب عن أمله في "أن يستمر خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، فمنطقتنا لا تستطيع تحمل تكلفة عدم الاستقرار".

وتابع: "ظهور تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى سيشكل تهديدا ليس للمنطقة فحسب بل لأوروبا والعالم أجمع".

وتطرق إلى وفاة سلطان عمان، الجمعة الماضية، قائلا: "السلطان الراحل قابوس بن سعيد كان محايدا، ولديّ اقتناع بأن عمان ستستمر في لعب هذا الدور".

وتشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.

ويلتقي العاهل الأردني خلال جولته الخارجية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس حلف الناتو.