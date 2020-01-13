عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن ستيف منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، فرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجماتها التي استهدفت قوات الولايات المتحدة في العراق.



وأضاف منوتشين، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن واشنطن ستواصل فرض عقوبات اقتصادية على إيران حتى تتوقف عن مساعيها لامتلاك سلاح نووي، بحسب رويترز.

وأوضح أن العقوبات الجديدة شملت قطاعات الصناعة والتعدين والنسيج والعقارات، كما استهدفت 8 مسؤولين إيرانيين.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن المسؤولين الإيرانيين الذين شملتهم العقوبات الجديدة على صلة بالهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية بالعراق.

وأكد أن العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن تؤتي ثمارها على الاقتصاد الإيراني.

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ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تستهدف العقوبات ثمانية مسؤولين كبار في النظام ساهموا في تحقيق "أهداف زعزعة الاستقرار"، وكذلك على كبار مصنعي الصلب والألمنيوم والحديد والنحاس.

وحددت إدارة ترامب 17 منتجا للمعادن وشركات مناجم إيرانية ضمن العقوبات الجديدة شملت شبكة من ثلاثة كيانات تتخذ من الصين وجزر سيشيل مقرا لها وسفينة ضالعة في شراء وبيع ونقل منتجات معادن إيرانية.

كما شملت العقوبات شركات توفر مكونات إنتاج معادن مهمة لمصنعي هذا القطاع الإيرانيين حسب وزير الخزانة الأمريكي.

وفي أغسطس/آب 2018، بدأ سريان العقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران والكيانات والشركات المتعاملة معها، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، وتصنيف طهران بأنها راعية للإرهاب.

وكانت واشنطن أدرجت في مايو/أيار 2018 حاكم البنك المركزي الإيراني شخصيا على لائحتها السوداء لتمويل الإرهاب.

وأعلنت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات، والضربة الجديدة تمهد على الأرجح إلى كتابة نهاية جديدة لأحد أهم قطاعات اقتصاد طهران.